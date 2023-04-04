الذهب ينخفض مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين بعد إعلان مجموعة أوبك+ خفضا مفاجئا في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع. لكن الأسعار غيرت اتجاهها لتصعد واحدا بالمئة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في مارس آذار لأدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات مع تهاوي الطلبيات الجديدة وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو أيار لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى ماريكس في مذكرة “خلال المدى القصير (الربع الثاني) نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته”.

وأضاف “لو صحت توقعاتنا فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر (للذهب)”.

وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة مسجلة 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 982.62 دولار وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.64 دولار.