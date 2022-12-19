الذهب ينخفض وسط تعاملات ضعيفة للدولار

انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، في ظل ارتفاع عوائد السندات الذي طغى على ضعف الدولار وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فيما تبحث الأسواق عن محفزات جديدة وسط تضاؤل حجم التداول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 1789.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1214 ظهرا بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1798.00 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين بينما أثرت عمليات بيع السندات الحكومية الأوروبية أيضا على السوق الأمريكية فيما تراجع الدولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل. كما أشارت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى الشيء نفسه.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.05 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 986.20 دولار، وانخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1675.38 دولار.