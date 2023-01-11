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الذهب ينزل عن أعلى مستوى في 8 أشهر

منذ 9 دقائق
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1 بالمئة عند 1878.9 دولار للأوقية.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز إن الأسعار منخفضة بفعل بعض “عمليات جني الأرباح من متعاملي الأمد القصير في العقود الآجلة قبيل نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين غدا”، مضيفا أن السوق قد تواصل تقلباتها لحين صدور البيانات.

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين بمتابعة كبيرة بعدما قلص البنك المركزي الأمريكي مقدار الزيادة في أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 77 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.5-4.75 بالمئة في فبراير شباط ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92 بالمئة بحلول يونيو حزيران.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.40 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1075.63 دولار واستقر البلاديوم دون تغير عند 1780.66 دولار

    المصدر :
  • رويترز

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