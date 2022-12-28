الذهب ينزل من أعلى مستوى له خلال 6 أشهر

نزل الذهب (الأربعاء 28-12-2022) من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو حزيران أمس الثلاثاء. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم وتقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي يصدر غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.89 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.42 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1803.35 دولار للأوقية.