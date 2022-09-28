الذهب يهبط مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1624.12 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1631.60 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، وهو محلل استراتيجي للعملات في دايلي إف.إكس، “هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة… ودولار أمريكي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى… لا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب”.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2010.

وكرر تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.

وقال إيفانز إن المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضا 1.4 بالمئة إلى 18.17 دولار للأوقية

ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 842.52 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر أيلول.