الذهب يواصل الارتفاع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2344.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2350 دولارا للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان بانخفاض من 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6 بالمئة.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.41 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.90 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 968.43 دولار.