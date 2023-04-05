الذهب يوسع مكاسبه.. اليكم التفاصيل

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ مارس\آذار 2022 الأربعاء، إذ واصلت الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2021.97 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2038.70 دولار.

وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفين دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة أمس الثلاثاء 4\4\2023 بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير\شباط إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

واستقر مؤشر الدولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الإسترليني في أكثر من أسبوع.

وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى البلدان. وخلص استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو\أيار ويونيو\حزيران ويوليو\تموز.

وبينما تتوقع الأسواق توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو\أيار، قالت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، إن البنك المركزي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من خمسة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1019.44 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1463.81 دولار.