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استقرار الذهب مع ترقب إشارات من المركزي الأمريكي على خفض الفائدة

منذ 34 دقيقة
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لاستيضاح الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2023.20 دولار.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير كانون الثاني.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.31 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 865.63 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 934.50 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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