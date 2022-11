الرئاسة الاوكرانية ترد على لافروف: الحرب مستمرة وسط تلاعبكم بالحقائق

منذ إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والى هذه اللحظة تحاول روسيا وضع نفسها في موقع المتضرر من خلال تصريحاتها، وفي المقابل كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد اتهم كييف بفرض شروط تعجيزية لوقف الحرب وعرقلة السلام، لترد الرئاسة الأوكرانية، مؤكدة أن روسيا “هي التي غزت أوكرانيا”.

وقال مستشار مكتب الرئاسة، ميخائيل بودولياك في تغريدة على تويتر الثلاثاء: إن موسكو تقصف المدن، وترتكب الإبادات الجماعية وتدمر البنية التحتية للطاقة”.

Reminding to Mr.Lavrov: RF is the one who invaded 🇺🇦. RF shells our cities. RF commits genocide destroying energy infrastructure. But "Ukraine is dragging out the conflict"? War still continues only because of Lavrov's public manipulation and unwillingness to stop murdering.

