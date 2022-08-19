الرئاسة الأوكرانية: انسحاب القوات الروسية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض

جددت كييف مرة أخرى، الجمعة، تمسكها بشرط انسحاب القوات الروسية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض مع الجانب الروسي.

وأكد ميخائيل بودولاك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني على ضرورة انسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، كشرط أساسي لبدء المفاوضات.

كما أضاف بتغريدة عبر حسابه على تويتر أن التفاوض حالياً مع موسكو يعني استمرار “الحرب والإرهاب والابتزاز”.

Negotiating with RF means playing "Russian roulette" game with a full reel and a fatal ending for everyone. War continuation, terror and criminal blackmail. @ZelenskyyUa announced the key conditions of negotiation process. The main – 🇷🇺 troops withdrawal from all 🇺🇦 territories. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022

أتى هذا الموقف بعد اجتماع ضم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث أكد أيضا أنه لا يمكن الوثوق بروسيا، وأن إجراء المحادثات معها يجب أن يحصل بعد انسحاب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.

لكنها توقفت في أبريل، بعد أن عقد آخر لقاء بين الوفدين الروسي برئاسة، فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 من ذاك الشهر.

ومنذ ذلك الحين رمت موسكو الكرة في ملعب كييف، فيما أكدت الأخيرة أن التفاوض معلق على انسحاب القوات الروسية التي كثفت خلال الأشهر المنصرمة ضرباتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في الشرق والجنوب، حيث تدور معظم المعارك حالياً.