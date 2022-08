الرئاسة الأوكرانية: انسحاب القوات الروسية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض

جددت كييف مرة أخرى، الجمعة، تمسكها بشرط انسحاب القوات الروسية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض مع الجانب الروسي.

وأكد ميخائيل بودولاك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني على ضرورة انسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، كشرط أساسي لبدء المفاوضات.

كما أضاف بتغريدة عبر حسابه على تويتر أن التفاوض حالياً مع موسكو يعني استمرار “الحرب والإرهاب والابتزاز”.

Negotiating with RF means playing "Russian roulette" game with a full reel and a fatal ending for everyone. War continuation, terror and criminal blackmail. @ZelenskyyUa announced the key conditions of negotiation process. The main – 🇷🇺 troops withdrawal from all 🇺🇦 territories.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022