مرض خطير يصيب أسماء الأسد.. إليكم التفاصيل

قالت الرئاسة السورية في بيان اليوم الثلاثاء إنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم (لوكيميا)، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إعلانها التعافي التام من إصابة بسرطان الثدي.

وأضاف البيان أن أسماء الأسد “ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”.

ووفقا للرئاسة في بيانها فإن السيدة الأولى “ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

وكانت أسماء الأسد قد خضعت في العام 2019 الى عملية جراحية لعلاجها من سرطان الثدي.

وكانت السلطات السورية، وبعد انتشار تقارير عن إصابتها بالمرض الخبيث، كشف في شهر آب/ أغسطس 2018، أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.

ابيضاض الدم (لوكيميا) النقوي المزمن هو نوع غير شائع من سرطانات نخاع العظم، وهو النسيج الإسفنجي داخل العظام المسؤول عن إنتاج خلايا الدم. يسبب ابيضاض الدم (لوكيميا) النقوي المزمن ارتفاع مستوى خلايا الدم البيضاء في الدم.

يُقصد بالمصطلح “مزمن” في تعريف ابيضاض الدم (لوكيميا) النقوي المزمن أن هذا النوع من السرطان يتفاقم بوتيرة أبطأ مقارنة بالأنواع الحادة لابيضاض الدم. أما المصطلح “نقوي” في تعريف ابيضاض الدم النقوي المزمن، فيشير إلى نوع الخلايا المصابة بهذا السرطان.

وقد يُسمى ابيضاض الدم (لوكيميا) النقوي المزمن كذلك بـ “اللوكيميا” النخاعية المزمنة وسرطان المُحَبَّبات المزمن. ويصيب في العادة كبار السن، ونادرًا ما يصيب الأطفال، رغم إمكانية حدوثه في أي فئة عمرية.

لقد ساهمت تطورات العلاج بقدر كبير في تحسين تشخيص الأشخاص المصابين ابيضاض الدم (لوكيميا) النقوي المزمن. ويمكن أن يتعافى معظم المصابين بهذا المرض من الأعراض، ويعيشون لسنوات عديدة بعد التشخيص.