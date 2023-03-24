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الرئاسة الفرنسية: تأجيل زيارة الملك تشارلز لفرنسا

منذ 14 دقيقة
قصر الإليزيه

قصر الإليزيه

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قالت الرئاسة الفرنسية الجمعة إن زيارة الدولة‭ ‬التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز لفرنسا ستؤجل وسط توترات بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وجاء في البيان أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك.

هذا وكانت قد قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في وقت سابق من يوم الجمعة 24\3\2023، إن فرنسا مستعدة لاستقبال الملك تشارلز ملك بريطانيا خلال زيارة الدولة التي يقوم بها رغم الاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد.

وقال دارمانان لقناة سي نيوز التلفزيونية “مستعدون للترحيب به في ظروف ممتازة”.

وذكر مصدر بقصر باكنغهام في وقت سابق هذا الأسبوع أن الاحتجاجات قد تؤثر على التجهيزات الخاصة بالزيارة، وهي الأولى لتشارلز منذ تولى العرش.

    المصدر :
  • رويترز

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