الرئاسة الفرنسية تؤكد أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد

قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد، مما يؤكد صحة تقارير وردت في وقت سابق.

وذكر مصدران أمنيان لرويترز في وقت سابق أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر على متن رحلة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 27\9\2023.

فيما طالب المجلس العسكري بالنيجر في وقت سابق من باريس موعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع باريس لجدول لانسحاب القوات الفرنسية.

وأشارت العربية إلى أن المجلس العسكري بالنيجر اقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأحد 24\9\2023، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن “فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر”.

من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.

فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.