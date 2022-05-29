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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد في القدس

29 - مايو - 2022
نبيل أبو ردينة

نبيل أبو ردينة

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عقب المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، على سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى.

قال أبو ردينة، في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): “إسرائيل” تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل”.

وأضاف: “أنّ “إسرائيل” تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون”، مطالباً المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.

وأشار إلى أنّ كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67، مؤكداً على أنّ “إسرائيل” أصبحت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.

وشدد أبو ردينة، في ختام حديثه على أنّ طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعبنا، لافتاً إلى أنّ المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدًا القبول بتدنيسها.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بانطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون، مساء اليوم الأحد، في مدينة القدس، معلنة في الوقت ذاته أنها الان في طريقها الى منطقة باب العامود.

بدورها، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال أفرغت منطقة باب العامود بالكامل من المقدسيين، وتم اغلاق جميع المحال التجارية في البلدة القديمة.

وكان الالاف من المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين المرابطين في الأقصى.

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