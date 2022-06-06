الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، أن الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت غزوا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة.

وشدد أبو ردينة في تصريح صحفي له، على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، محذرا من أن استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.

وأشار إلى أن محاولات إسرائيل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.

وطالب، الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، باتت تشكل غطاءً وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 “مطلوبا” في أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية لـ “الجزيرة”، إن نحو 170 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، بينهم الحاخام يهودا غليك.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح أمس، في الذكرى الـ 55 لنكسة عام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية.