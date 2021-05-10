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الرئاسة الفلسطينية: اقتحام المسجد الأقصى تحد للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية

10 - مايو - 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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عتبرت الرئاسة الفلسطينية، يوم الإثنين، الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحديا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ”ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، هو تحد جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية“.

وأضاف أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ”الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية“، مؤكدا أن ”القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية“، بحسب “إرم نيوز”.

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