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الرئاسة الفلسطينية: سياسة إسرائيل تدفع بالأوضاع نحو الانفجار

31 - مارس - 2022
الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية

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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، من ”انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة“، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي ، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتدخل لتهدئة الأوضاع الأمنية مع إسرائيل.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن ”سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تدفع بالأوضاع نحو الانفجار“، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأمني الحالي وتداعياته.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بـ“التحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها“، وفق تعبيره.

وأضاف البيان ”الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين“.

واعتبر البيان، أن ”هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية للفلسطينيين، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد“.

وحسب البيان، فإن ”سياسة إسرائيلية تصعيدية، لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد جميعًا لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهرًا مقدسًا“.

يأتي ذلك، وعقب استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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