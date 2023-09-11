الرئاسة النيجيرية: طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا على الفور

قالت الرئاسة النيجيرية إن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها إلى نيجيريا على الفور وإن الإمارات سترفع حظر التأشيرات عن المسافرين النيجيريين بعد اجتماع بين رئيسي البلدين الاثنين.

واجتمع الرئيس النيجيري بولا تينوبو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الاثنين في أبو ظبي لبحث رفع الحظر على التأشيرات والاتفاق على استثمارات جديدة في أكبر اقتصاد في أفريقيا

وقال تينوبو الشهر الماضي إنه يريد حلا على الفور للخلافات مع طيران الإمارات ومشكلة التأشيرات في الدولة الخليجية.

وتوقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات للنيجيريين العام الماضي بعد أن أوقفت طيران الإمارات في دبي رحلاتها لعدم قدرة نيجيريا على سداد ما عليها من أموال.