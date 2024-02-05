الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئاسة اليمنية تُعين أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء

منذ ساعة واحدة
أحمد عوض بن مبارك

أحمد عوض بن مبارك

A A A
طباعة المقال

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط، قرار يقضي بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للوزراء.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني على حسابها بمنصة إكس أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عين رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد مستشارا له.

برز بن مبارك في عام 2015 عندما خطفته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بينما كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع على السلطة مع الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي.

وأدى خطف بن مبارك إلى إغراق اليمن في أزمة سياسية بعد وقوع اشتباكات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، مما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.

ويشغل بن مبارك منصب وزير خارجية اليمن منذ عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أرامكو السعودية
السعودية.. أرامكو تثبت سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا في آذار المقبل
مخلفات القصف الأمريكي في العراق
الخارجية الأمريكية: تم إخطار العراق بأمر ضربات يوم الجمعة فور وقوعها
موقع عسكري أمريكي في سوريا
مقتل 6 عناصر من "قسد" في هجوم استهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف مرتبة لبنان عالمياً بسرعة الإنترنت.. كم بلغت؟