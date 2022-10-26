الرئيسان الأمريكي والإسرائيلي يناقشان التهديد النووي الإيراني

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج محادثات (الأربعاء 26-10-2022) ركزت على إيران، حيث ناقش الزعيمان برنامج طهران النووي وما تقول واشنطن إنه إمدادات أسلحة إيرانية لروسيا.

وقال هرتزوج للصحفيين، لدى جلوسه مع بايدن في المكتب البيضاوي، إنه والرئيس الأمريكي سيحضران قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي تُعقد في مصر الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يحضر بايدن قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا الشهر المقبل. ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على خطط سفر الرئيس.

وسعى بايدن للتفاوض بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018. وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه نحى الدبلوماسية جانبا حاليا، وإن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأشار هرتزوج إلى أن اليوم الأربعاء يوافق ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها. كانت شرطة الأخلاق قد ألقت القبض عليها لارتدائها غطاء رأس “غير لائق” وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات.

وقال هرتزوج “هذا مثال على سحق إيران لمواطنيها بينما تمضي قدما نحو امتلاك أسلحة نووية، وتقدم أسلحة فتاكة تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا”.

كما أشار بايدن إلى أن إسرائيل ولبنان سيوقعان غدا الخميس على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بشكل دائم. وساعدت الولايات المتحدة في التوصل للاتفاق.

وقال بايدن “أعتقد أنه انفراجة تاريخية. تطلب الأمر الكثير من الشجاعة لكي تُقدم على ذلك، احتاج الأمر بعض الجرأة الحقيقية، وأعتقد أن الأمر تطلب دبلوماسية مثابرة لإنجازه”.

وبدأ هرتزوج زيارة تستغرق يومين لواشنطن أمس الثلاثاء. واجتمع مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين.