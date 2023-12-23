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الرئيسان المصري والإيراني يبحثان التطورات في غزة وإعادة العلاقات

منذ 18 دقيقة
مصر - إيران

مصر - إيران

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ناقش الرئيسان المصري والإيراني أحدث التطورات في غزة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما خلال ما قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت إنها أول مكالمة هاتفية بينهما.

وذكر التلفزيون أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرجلان في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن “رئيسي قال إن إيران مستعدة لتقديم كل إمكاناتها لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني وإرسال المساعدات إلى الفلسطينيين”.

وكانت العلاقات بين القاهرة وطهران متوترة بوجه عام خلال العقود الماضية لكن البلدين حافظا على بعض الاتصالات الدبلوماسية. وتأتي المكالمة الهاتفية في أعقاب تحركات أخرى قامت بها دول في المنطقة لتخفيف التوتر في الأشهر القليلة الماضية.

واستأنفت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من العام بينما أنهت مصر خلافها مع قطر وأعادت العلاقات مع تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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