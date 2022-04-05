الرئيس الألماني "نادم" على دعمه خط أنابيب نورد ستريم-2.. "كان خطأً واضحاً"

أبدى الرئيس فرانك والتر شتاينماير، ندمه على دعمه السابق لخط أنبوب الغاز نورد ستريم 2، وعلى انفتحاه في العلاقات مع روسيا

قال شتاينماير للصحافيين إنه كان مخطئًا في افتراض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن “يحتضن الخراب الاقتصادي والسياسي والأخلاقي الكامل لبلاده من أجل جنونه الإمبريالي”، وفقًا لترجمة نشرتها رويترز.

وصف الرئيس ووزير الخارجية السابق دعمه السابق لمشروع نورد ستريم 2 بأنه “خطأ واضح”، وقال إن ألمانيا كانت “تتمسك بجسر لم تعد روسيا تؤمن به رغم تحذيرات الشركاء”.

دافع شتاينماير العام الماضي عن نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب تحت البحر كان من شأنه أن يربط ألمانيا بروسيا الغنية بالغاز، قائلًا إن النفط هو “أحد آخر الجسور بين روسيا وأوروبا” وأن “هدم الجسور ليس علامة قوة”.

وقد واجهه النقاد بقولهم أن نورد ستريم 2 يعزز من اعتماد ألمانيا على روسيا ويحرم أوكرانيا من العائدات المترتبة عن نقل الغاز عبر البر، وقررت الحكومة الألمانية تعليق خط الأنابيب الذي لم يفتح بعد في فبراير/شباط.

زيلنسكي يلوم ألمانيا

شغل شتاينماير منصب وزير خارجية ألمانيا لفترتين، من 2005 إلى 2009 ومن 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد في عام 2017، وهو معروف باهتمامه الطويل الأمد بتحسين العلاقات مع روسيا، على الرغم من أنه انتقد روسيا لضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وحاول التوسط لحل النزاع الذي دام ثماني سنوات بين أوكرانيا والانفصاليين المؤيدين لروسيا.

منذ أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، اشتدت الانتقادات الموجهة إلى المحاولات الألمانية السابقة للحفاظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية مستقرة مع روسيا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في خطاب قاسٍ للمشرعين الألمان الشهر الماضي أن ألمانيا أعطت الأولوية للمصالح الاقتصادية، ضمنها نورد ستريم 2، بدلاً من مقاطعة روسيا، ولام زيلنسكي المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لمقاومتها جعل أوكرانيا عضوًا في الناتو.

اتهم سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندري ميلنيك، شتاينماير بتشكيل “شبكة اتصالات مع روسيا منذ عقود”، في مقابلة نشرت في المنفذ الأخبار الألماني Deutsche Welle.

بعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا، أبدت الحكومة الألمانية تحولًا هائلًا في نهجها تجاه روسيا.

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق العسكري للبلاد ووافق على إرسال الأسلحة لمساعدة أوكرانيا.

كما واجهت فرنسا بعض الانتقادات فيما يتعلق بنهجها في التعامل مع روسيا، حيث شكك رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحدث على الهاتف مع بوتين قائلًا “لم يتفاوض أحد مع هتلر”.