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الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر في مهرجان الفول السوداني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2023 8:27 صباحًا
الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر

الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر

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أعلن مركز كارتر على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين كارتر قاما بنزهة أمس السبت لمشاهدة مهرجان في ولاية جورجيا.

وانطلقت سيارة تقل كارتر (98 عاما) وزوجته عبر بلدة بلينز، مسقط رأس الرئيس الأسبق، أمس السبت لحضور مهرجان الفول السوداني السنوي. وتعد الفترة التي عاشها كارتر حتى الآن بعد ترك الرئاسة في عام 1981 أطول من أي فترة عاشها رئيس سابق بعد مغادرة البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة. وينتمي كارتر للحزب الديمقراطي وكان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة.

وفي السنوات الأخيرة، عانى الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر من عدة مشاكل صحية منها سرطان الجلد الذي انتشر في كبده ودماغه، لكن استجابته كانت جيدة للعلاج الذي تلقاه.

وأعلن مركز كارتر في فبراير شباط أن الرئيس الأسبق سيتلقى خدمة رعاية المسنين و”سيقضي الوقت المتبقي (من عمره) في المنزل مع عائلته” بدلا من الخضوع لتدخل طبي إضافي.

    المصدر :
  • رويترز

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