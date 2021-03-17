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الرئيس الأميركي يصف الرئيس الروسي بـ “القاتل”

17 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 3:02 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترامب.

وقال بايدن، في مقابلة بثتها قناة ”إيه.بي.سي نيوز“ التلفزيونية اليوم الأربعاء: ”سيدفع الثمن“، وردًا على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: ”سترون قريبًا“، وأضاف بايدن، أنه يعتقد أن بوتين قاتل.

ورداً على تعليقات الرئيس الأميركي، كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على “تلغرام”: “هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت روسيا، إنه لا يوجد أساس لاتهامات وردت في تقرير للمخابرات الأمريكية، بأن الرئيس بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

والتقرير الذي أصدرته المخابرات الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء في 15 صفحة، يضاف إلى اتهامات قائمة منذ وقت طويل، بأن بعض كبار مساعدي ترامب عملوا لصالح موسكو، من خلال تضخيم مزاعم وجهتها شخصيات أوكرانية على صلة بروسيا إلى جو بايدن، الذي كان -آنذاك- مرشحًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، في بيان على فيسبوك: ”الوثيقة التي أعدتها المخابرات الأمريكية، مجموعة أخرى من اتهامات لا أساس لها لبلادنا بالتدخل في العمليات السياسية الأمريكية الداخلية“.

وأضافت: ”استنتاجات التقرير التي خلُصت إلى ممارسة روسيا عمليات نفوذ في أمريكا، استنتاجات لا يؤكدها سوى ثقة أجهزة المخابرات في أنها على صواب. لم تتضمن حقائق أو أدلة محددة، تؤكد مثل هذه الادعاءات“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

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