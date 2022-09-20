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الرئيس الأوكراني: زمام المبادرة العسكرية بات معنا

منذ 21 ثانية
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو نُشر في وقت مبكر من يوم (الأربعاء 21-9-2022) بحسب التوقيت المحلي، إن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يُظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا.

وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان القادة الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية محتلة عن خطط لإجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا، وهي خطوة يمكن أن تصّعد الحرب بشدة.

في سياق متصل، رأى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن نشر قوات روسية إضافية قد يغيّر المعادلة العسكرية على الأرض، إلا أنه لن يؤثر على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وفي ما يتعلق بالاستفتاءات التى تعتزم موسكو إجراءها لضم المناطق التى احتلتها، أكد سوليفان أن ذلك الإجراء، لن يخدم الموقف التفاوضي الروسي، ولن يعزّز موقعها في الميدان، واعتبرها خطوات “زائفة” لن يتم الاعتراف بنتائجها، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية”.

ولفت سوليفان إلى أن العمليات العسكرية الأوكرانية المضادة لروسيا ستكون محورًا بارزا في خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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