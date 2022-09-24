الرئيس الأوكراني مصدوم من رد إسرائيل حول أنظمة مضادة للصواريخ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نُشرت يوم (السبت 24-9-2022) إنه “مصدوم” لعدم تزويد إسرائيل كييف بأنظمة مضادة للصواريخ للمساعدة في مواجهة الهجمات الروسية.

وطلب زيلينسكي هذه الأسلحة منذ فترة وجيزة بعد بدء الحرب في فبراير شباط. وأشار إلى نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي يستخدم غالبا لاعتراض الصواريخ التي يطلقها ناشطون فلسطينيون في غزة.

وقال “لا أعرف ما حدث لإسرائيل. أنا بصراحة أشعر بصدمة لأنني لا أفهم لماذا لم يتمكنوا من إعطائنا دفاعات جوية”.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مقابلة مع صحفيين فرنسيين يوم الأربعاء. وبث مكتبه تسجيلا للمقابلة يوم السبت.

وجاءت تصريحات زيلينسكي أقوى من تلك التي أدلى بها في مارس آذار عندما انتقد إسرائيل بسبب إحجامها عن إرسال أسلحة. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت إنها ستساعد أوكرانيا قدر استطاعتها دون الالتزام بتقديم أي شيء.

وتشعر إسرائيل، التي أدانت الغزو الروسي، بقلق من توتر العلاقات مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وقال زيلينسكي “أفهم أن لديهم وضعا صعبا فيما يتعلق بالوضع مع سورياوروسيا” مضيفا أنه لم يوجه اتهامات.

وأضاف “أنا أذكر الحقائق. محادثاتي مع القيادة الإسرائيلية لم تفعل شيئا لمساعدة أوكرانيا.”