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الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن

منذ 15 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 29-9-2022) إنه دعا إلى عقد اجتماع طارئ لكبار قادة الجيش والأمن غدا الجمعة.

وأعلن المتحدث سيرهي نيكيفورف ذلك على موقع فيسبوك بعد أن ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مذكرات رسمية غدا الجمعة بضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا جزئيا في أعقاب ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات صورية نظمتها موسكو تحت تهديد السلاح.

وكتب نيكيفوروف “دعا الرئيس زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق”.

    المصدر :
  • رويترز

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