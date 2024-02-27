الرئيس الأوكراني يصل السعودية في زيارة عمل

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى الرياض، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، في زيارة عمل يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعند وصوله للعاصمة السعودية، في زيارته الثانية للمملكة، قال الرئيس الأوكراني إن زيارته تأتي لمواصلة الحوار المنتظم مع الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن اجتماعه مع ولي العهد سيركز على عدد من الموضوعات منها صيغة السلام، حيث شهد العام الماضي اجتماعاً لمستشاري الأمن القومي في جدة وأنه يسعى لمناقشة تنفيذه.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “ونحن الآن نقترب من قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم النشط المستمر من المملكة العربية السعودية”.

وذكر أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى مسألة عودة أسرى الحرب والمبعدين، مشيراً إلى مساهمة قيادة المملكة بالفعل في إطلاق سراح عدد من الأوكرانيين. وأعرب عن ثقته أن هذا الاجتماع سيسفر أيضاً عن نتائج.

وبحسب الرئيس الأوكراني، سيناقش مع ولي العهد السعودي أيضاً مجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومشاركة المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة “إكس”: “لقد وصلت الى السعودية” للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن المفاوضات ستتناول “صيغة السلام” التي اقترحتها كييف لوقف الغزو الروسي و”عودة أسرى الحرب” لدى موسكو، والتي سبق أن “ساهمت” الرياض في تيسيرها.