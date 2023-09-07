الرئيس الأوكراني يطالب وزير الدفاع الجديد بتعزيز الثقة

بينما تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الروسية الأوكرانية، كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع الجديد رستم عمروف بالحد من البيروقراطية وتعزيز الثقة في وزارته بعد سلسلة من مزاعم الفساد.

وعزل زيلينسكي وزير الدفاع السابق في أعقاب اتهامات فساد وجهتها بعض وسائل الإعلام الأوكرانية للوزارة وكان أبرزها يتعلق بمشتريات. وقال محللون عسكريون إن التغيير لن يكون له تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا.

وبينما يجري تقديم عمروف لكبار قادة الجيش ومسؤولي الدفاع، غداة موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي له الأولويات التي تشمل تطوير التعاون الدولي وتوجيه أوكرانيا صوب الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وحل عمروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في جمع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. ولم يواجه ريزنيكوف نفسه اتهامات بالفساد لكنه كان فريسة لحملة تشهير.

وقال عمروف إن أولوياته ستشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.