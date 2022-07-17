الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.

ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم يتم تقديم أي سبب للإقالتين حتى الآن.

على صعيد آخر قالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني اليوم الأحد إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي للتلفزيون الرسمي “نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد”. وأضافت أنه لم يتم بيع الذهب لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا.

وعاد الذهب للعب دوره القديم كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار كل شيء من النفط والغاز إلى القمح والمعادن، وأثار مخاوف من التضخم وهدد النمو العالمي.