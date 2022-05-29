الرئيس الإسرائيلي: اليوم نحن جاهزون ومستعدون لأي سيناريو

نقلت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الأحد عن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قوله إننا “جاهزون اليوم، ومستعدون لأي سيناريو”.

ويتصاعد التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية، مع اصرار إسرائيل على تمرير مسيرة الأعلام عصر اليوم في القدس .

وصباح اليوم، اقتحم أكثر من ألفي مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

في الأثناء اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس هو أمر طبيعي.

وقال بينيت خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية قبيل انطلاق مسيرة الأعلام في مدينة القدس، إنه “في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم أبداً”.

بدورها قالت الرئاسة الفلسطينية، إن “مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي”.

وأضافت أنه “لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار في منطقتنا، ما دامت إسرائيل تواصل حربها على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية والاسس التي قامت عليها عملية السلام، ولا تلتزم بها”.

وحذرت فصائل فلسطينية إسرائيل من تمرير مسيرة الأعلام، غير أن الحكومة الإسرائيلية أكدت عزمها إقامة المسيرة بالقدس المحتلة.