الرئيس الإسرائيلي سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن الرئيس إسحق هرتسوج سيكلف السياسي المخضرم بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة الأحد.

وأضاف البيان أن الإعلان جاء بعد أن أنهى الرئيس مشاورات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتخبة الجمعة وخلصت إلى توصية 64 نائبا بأن يشكل نتنياهو الائتلاف الحاكم الجديد.

يذكر أن انتخابات الأسبوع الماضي شهدت انتهاء جمود سياسي بعد خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، وذلك بحصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وأحزاب أصغر يمينية على 64 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وهو ما منح نتنياهو أغلبية قوية في البرلمان وجعل من اليسير تشكيل حكومة، بحسب رويترز.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً يتشاور خلالها مع شركائه المحتملين في الائتلاف الحاكم الجديد ومن الممكن تمديد مهمته 14 يوماً إضافية.