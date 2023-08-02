الرئيس الإسرائيلي للّبنانيين: لا تستحقون أن يدمّركم حزب الله

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن جيش بلاده قوي ومستعد لأي سيناريو محذراً حزب الله من “ارتكاب أخطاء”.

وقال الرئيس الإسرائيلي خلال جولة عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية: “في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد”، مشيرًا الى أنه “في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار”.

وتابع هرتسوغ: “أعتقد أننا جميعا نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمركم إيران وحزب الله وتفكككم، نحن نمد أيدينا من أجل السلام”.