الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

منذ ساعة واحدة
هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

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تسلم الرئيس الإسرائيلي يتساق هرتسوغ، اليوم الأربعاء،أوراق اعتماد سفير تركيا، شاكر أوزكان تورونلار، لأول مرة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين.
وقال هرتسوغ: “ليس سرًا أنّ دولة “إسرائيل” تولي أهمية كبيرة لعلاقتنا التاريخية مع تركيا، كما أفعل أنا شخصيًا، إنها علاقة عرفت أزمات في الماضي ولكنها الآن، من دواعي سرورنا، على مسار مشجع للغاية”، مشيرًا إلى أنه “يمكن لـ”إسرائيل” وتركيا ويجب عليهما التعاون في العديد من المجالات التي من شأنها أن تحقق التقدم والنمو لكلا البلدين والشعبين”.

وأضاف: “أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في العام الماضي، بما في ذلك في المحادثات معي وعلنًا، مدى إدراكه العميق لأهمية الشراكة بين “إسرائيل” وتركيا”.

وأكمل: “وأود أن أغتنم هذه الفرصة ، بصفتي رئيس دولة “إسرائيل” ، دعوة الرئيس أردوغان لزيارة “إسرائيل”، وأنا متأكد من أنها ستساهم في تعميق العلاقات والتعاون بين بلدينا”.

وأردف هرتسوغ: “أنا متأكد من أننا سنواصل تعزيز العلاقات بين بلدينا من مكان من الاحترام المتبادل ، يدا بيد، من أجل مستقبل أفضل وأكثر واعدة لشعوبنا ومنطقتنا”.

وقررت تركيا و”إسرائيل” في أغسطس/آب 2022 رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى أعلى مستوى وتبادل السفراء فيما بينهما.

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