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الرئيس الإسرائيلي يحذر الحوثيين: "تجاوزتم الخط الأحمر"

منذ 8 دقائق
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ

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حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، جماعة الحوثي في اليمن، قائلا إنهم تجاوزا الخط الأحمر في البحر الأحمر.

وفي رسالة نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تشكيل تحالف دولي لوقف تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكتب هرستوغ: “لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر”، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز الأنشطة الدولية الموجهة من قبل الولايات المتحدة، ضد من اعتبرهم “القراصنة الحوثيين” من خلال تشكيل تحالف دولي فعّال.

وأكد هرتسوغ أهمية تحرك المجتمع الدولي بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لهذا التهديد الخطير الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين.

من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، المجتمع الدولي إلى التحرك “بقوة” لحماية الممرات الملاحية.

وفي أحدث هجمات الحوثي، هاجم مسلحون من من الجماعة في زورق سريع ناقلة في البحر الأحمر، الخميس.

وفي واقعة أخرى أسقطت مدمرة بحرية أميركية طائرة مسيرة حوثية.

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