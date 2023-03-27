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الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف التعديلات القضائية فورا

منذ 36 دقيقة
إسحق هرتسوغ

إسحق هرتسوغ

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دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة اليوم الاثنين إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات. وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

وقال هرتسوغ على تويتر “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور”.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من دخول غالانت في خلاف مع الحكومة وتصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تشكيله للحكومة، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية.

وستشدد حزمة التعديلات السيطرة السياسية على التعيينات القضائية مما يمنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين قضاة المحكمة العليا.

    المصدر :
  • رويترز

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