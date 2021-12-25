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الرئيس الإيراني: أي تحرك للأعداء سيواجه برد شامل وحاسم

25 - ديسمبر - 2021
ابراهيم رئيسي

ابراهيم رئيسي

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن “أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير”.

وأضاف رئيسي تعليقا على مناورات “الرسول الأعظم” التي اختتمت أمس الجمعة، أن “مناورات الرسول الأعظم دليل على إرادة و قدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني و أمنه”.

وتابع قائلا: “أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير”.

كما أشاد رئيسي بجهود الحرس الثوري الإسلامي في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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