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الرئيس الإيراني: طهران لن ترضى إلا بتطبيق الاتفاق النووي بالكامل

5 - مايو - 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

حسن روحاني

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شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على أن إيران لن ترضى بأقل من العودة إلى الاتفاق النووي، وينبغي تطبيقه بالكامل.

وأضاف روحاني “إيران لن تتخلى عن أي من حقوقها في الاتفاق النووي.. العقوبات الأميركية على طهران تقترب من فشلها النهائي.. واشنطن باتت تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الالتزام بالاتفاق النووي وتطبيق القرار 2231″، لافتا إلى أن الطريق بات معبدا لرفع العقوبات الأميركية عن طهران.

وتابع روحاني قائلا “يمكن إنهاء مباحثات فيينا بسرعة في حال قرر الطرف المقابل العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بالقانون.. مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح، وشعبنا يرى اليوم ثمار صموده ومقاومته في فيينا”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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