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الرئيس الإيراني في أول تصريح له بعد انتخابه: أتمنى أن أكون محل ثقة الشعب

19 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 3:47 مساءً
ابراهيم رئيسي

ابراهيم رئيسي

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تمنى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بأن يكون “محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه”.

وقال إبراهيم رئيسي: “سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد”، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى “تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد”.

وأضاف رئيسي: “آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها”، مؤكدا أنه “سيشكل حكومة الشعب”.

وتابع: “أتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية، قالت اليوم السبت، إن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي يجب أن يُحاكم بسبب تورطه في جرائم ضد البشرية وتصفية معارضين، واصفة فوز رئيسي برئاسة إيران بـ ”الذكرى المُرة“.

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