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الرئيس الإيراني: مشاكل المنطقة يجب أن تحل من الداخل ولا حاجة للتدخل الأجنبي

8 - ديسمبر - 2021
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من الداخل وبمشاركة فاعلة من دول المنطقة، مشددا على أنه لا حاجة للتدخل الأجنبي.

وأكد رئيس إيران خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التعاون المشترك والجاد في مجال الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال إبراهيم رئيسي إن “الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي احترام سيادة الدولة، وبالنظر إلى تاريخ إيران في مكافحة الإرهاب، نرحب بتعاون جميع الدول في مكافحة الإرهاب”.

وشدد رئيسي على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة في المجالين الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قائلا: “قريبا، مع عقد قمة مشتركة في طهران، سيدخل تطوير التعاون مرحلة جديدة”.

من جهته شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية التعاون بين أنقرة وطهران، خاصة في مجال الاقتصاد والأمن.

وقال أردوغان: “الآن سادت فكرة التعاون المشترك بين دول المنطقة والرحلات والمشاورات الأخيرة تظهر نجاحها”.

وأشار الرئيس التركي، في معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة، إلى أن العلاقات بين البلدين ستدخل مرحلة جديدة من التطور خلال زيارته المقبلة إلى طهران.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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