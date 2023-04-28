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الرئيس الإيراني يزور سوريا الأسبوع القادم

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2023 8:44 مساءً
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لرويترز، الجمعة إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع القادم.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وقدمت إيران وروسيا مساعدة عسكرية ودعما اقتصاديا إلى الأسد، مما مكنه من قلب دفة الصراع واستعادة السيطرة على معظم مناطق بلاده.

وأضاف المصدر لرويترز أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على سوريا مهدا الطريق للزيارة.

وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

وقدمت إيران في السابق خطوط ائتمان إلى دمشق، كما أنها تستورد الفوسفات من المناجم السورية.

وكشفت مصادر إقليمية الشهر الجاري أن إيران جلبت أسلحة وعتادا عسكريا إلى سوريا سرا تحت ستار جهود الإغاثة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير شباط.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت إنه سيتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران “في الأيام القليلة المقبلة”.

ولم يذكر عبد اللهيان موعدا محددا لإعادة فتح سفارتي البلدين، اللذين اتفقا في مارس آذار على استئناف العلاقات.

    المصدر :
  • رويترز

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