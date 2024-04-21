الرئيس الإيراني يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان غدا

كشفت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد 20 نيسان /أبريل الجاري، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان بداية من غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن رئيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية.

وأضاف البيان “سيناقشون أيضا التطورات الإقليمية والعالمية والتعاون الثنائي في مواجهة التهديد المشترك المتمثل في الإرهاب”.

كما أشارت الوزارة إلى أن رئيسي سيزور مدنا كبرى مثل لاهور وكراتشي وسيركز على العلاقات الثنائية والتجارية.

وتأتي هذه الزيارة بعد التصعيد والتوتر بين إيران وإسرائيل، خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعت باكستان جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات في سبيل التهدئة”.

ويخيم التوتر على تاريخ العلاقات بين إيران وباكستان لكن الهجمات الصاروخية في يناير كانون الثاني كانت أخطر الوقائع منذ سنوات.

وسرعان ما أدت جهود للتهدئة بعد ذلك إلى تأكيد كل دولة على احترامها لسيادة الأخرى وسلامة أراضيها والتعهد بتوسيع التعاون الأمني.