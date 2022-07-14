الرئيس الإيطالي يرفض قبول استقالة رئيس الوزراء دراجي

ذكر بيان لمكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس أن الرئيس رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي وطلب منه مخاطبة البرلمان للحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد.

وكان دراجي قد أعلن اليوم أنه يعتزم الاستقالة بعد أن رفضت حركة خمس نجوم، أحد أعضاء الائتلاف، دعمه في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي يتولى رئاسة الوزراء في ائتلاف واسع منذ فبراير شباط 2021، إن “ائتلاف الوحدة الوطنية الذي دعم هذه الحكومة لم يعد موجودا”.

ولم يتضح كيف سيرد دراجي على رفض ماتاريلا.

كان دراجي قال إنه لا يرغب في قيادة حكومة بدون حركة خمس نجوم، التي ظهرت كأكبر حزب في الانتخابات السابقة في 2018 لكنها عانت منذ ذلك الحين من انشقاقات وفقدان الدعم الشعبي.