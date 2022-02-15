الرئيس الايراني يزور قطر هذا الأسبوع

يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، هذا الأسبوع إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن “المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام القادمة، كبار مصدري الطاقة في العالم”.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن “إيران هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث”، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

وكان عدد من قادة الخليج قد بعثوا رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام: “بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي”.

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الإيراني.