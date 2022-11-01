الرئيس البرازيلي المنتخب سيحضر قمة المناخ في مصر

أعلن رئيس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء 1\11\2022 أن لولا سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مصر.

ورحب علماء البيئة بفوز لولا في الانتخابات يوم الأحد بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بحماية غابات الأمازون المطيرة واستعادة دور البرازيل القيادي في مجال تغير المناخ.

وهزم لولا منافسه الرئيس جايير بولسونارو وهو يميني قومي أشرف على قطع الغابات بوتيرة متزايدة كما عين في حكومته وزراء لا يؤمنون بأهمية قضية تغير المناخ.

وأكد جليسي هوفمان رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه لولاء أن الرئيس المنتخب سيحضر قمة كوب 27.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي المنتخب لحضور القمة في رسالة هنأه فيها بالفوز بانتخابات الرئاسة.

ويستمر كوب 27 من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وجرت العادة أن يحضر زعماء الدول افتتاح القمة.

وقال مصدران في حملة انتخاب لولا طلبا ألا يُنشر اسماهما في الوقت الذي لم تتحدد فيه خطط سفره بعد إن من المرجح أن يحضر القمة في أسبوعها الثاني.

ولن يكون لولا ضمن وفد الحكومة البرازيلية لأن تنصيبه سيتم في الأول من يناير كانون الثاني. وليس من المتوقع حضور بولسونارو القمة.