الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس البرازيلي المنتخب سيحضر قمة المناخ في مصر

منذ 42 دقيقة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء 1\11\2022 أن لولا سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مصر.

ورحب علماء البيئة بفوز لولا في الانتخابات يوم الأحد بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بحماية غابات الأمازون المطيرة واستعادة دور البرازيل القيادي في مجال تغير المناخ.

وهزم لولا منافسه الرئيس جايير بولسونارو وهو يميني قومي أشرف على قطع الغابات بوتيرة متزايدة كما عين في حكومته وزراء لا يؤمنون بأهمية قضية تغير المناخ.

وأكد جليسي هوفمان رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه لولاء أن الرئيس المنتخب سيحضر قمة كوب 27.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي المنتخب لحضور القمة في رسالة هنأه فيها بالفوز بانتخابات الرئاسة.

ويستمر كوب 27 من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وجرت العادة أن يحضر زعماء الدول افتتاح القمة.

وقال مصدران في حملة انتخاب لولا طلبا ألا يُنشر اسماهما في الوقت الذي لم تتحدد فيه خطط سفره بعد إن من المرجح أن يحضر القمة في أسبوعها الثاني.

ولن يكون لولا ضمن وفد الحكومة البرازيلية لأن تنصيبه سيتم في الأول من يناير كانون الثاني. وليس من المتوقع حضور بولسونارو القمة.

    المزيد من أخبار العالم

    كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية: لم يعد من الممكن التسامح مع تدريبات اميركا وكوريا الجنوبية
    مسعود بارزاني يطالب بعمل بغداد وأربيل معاً لحل الملفات العالقة
    شعار منظمة الصحة العالمية
    منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!