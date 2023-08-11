الرئيس البرازيلي: سأطلب من زعماء أمريكا والصين والدول العربية زيادة الاستثمارات في بلادنا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الجمعة 11-8-2023) إن بلاده ترحب بالاستثمارات من الدول الأخرى لتحفيز النمو، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن خطة جديدة “لتسريع النمو” باستثمارات تُقدر بنحو 350 مليار دولار.

وأضاف لولا في خطاب أنه سيطلب من نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن زيادة الاستثمارات في البرازيل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية حريصة أيضا على الاستثمار في أمريكا اللاتينية.

ومضى قائلا “يجب أن نسافر حول العالم لعرض مشاريعنا ومحاولة تسويقها”، مضيفا أنه سيقول لنظرائه من أمثال بايدن وشي وقادة العالم العربي “نريد المزيد من الاستثمارات في البرازيل”.