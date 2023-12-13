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الرئيس البرازيلي يحث المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين

منذ 55 دقيقة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (الأربعاء 13-12-2023) المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعا إلى تمثيل أفضل في المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة.

وقال لولا، في حديثه خلال اجتماع تحضيري قبل اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني الذي ستستضيفه البرازيل “يجب علينا أن نناقش بجدية المفارقة التاريخية للحوكمة العالمية، التي لم تعد تمثيلية”.

ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية المتعددة الأطراف حتى يتم تمثيل الدول المدينة بشكل أفضل، واقترح النظر في آليات الضرائب الدولية للمساعدة في تمويل التنمية.

    المصدر :
  • رويترز

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