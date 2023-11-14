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الرئيس البرازيلي يرحب بمواطنين عادوا من غزة ويندد "بالعنف غير الإنساني"

منذ 13 دقيقة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الاثنين 32 مواطنا تمكنت حكومته من إنقاذهم من قطاع غزة هذا الأسبوع بعد مفاوضات استمرت شهرا.

ورحب بهم في قاعدة برازيليا الجوية بعد رحلة جوية طويلة استمرت يوما تقريبا.

ودخل البرازيليون مصر من غزة عبر معبر رفح يوم الأحد ونقلوا إلى القاهرة حيث استقلوا طائرة رئاسية أرسلها لولا وتوجهوا إلى البرازيل عبر لاس بالماس بإسبانيا.

واستقبل لولا العائدين استقبالا حارا بعد وصولهم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مقدما دعمه للبرازيليين الذين ما زالوا في غزة أو القادمين منها، وندد بقتل المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وقال لولا في كلمة قصيرة على المدرج “لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف الوحشي وغير الإنساني ضد أشخاص أبرياء”.

وكانت هذه الرحلة العاشرة في عملية أطلقتها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لإعادة مواطنيها من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بعد اندلاع الحرب في المنطقة الشهر الماضي.

وبحساب العائدين في رحلة أمس الاثنين، يصل إجمالي من تم إنقاذهم إلى 1477 شخصا، من بينهم ثلاثة بوليفيين و11 فلسطينيا وأردني، بالإضافة إلى 53 حيوانا أليفا.

وكرر لولا انتقادات سابقة لحماس بسبب هجومها على إسرائيل ولإسرائيل بسبب رد فعلها.

وقال “إذا ارتكبت حماس عملا إرهابيا وفعلت ما فعلته، فإن دولة إسرائيل ترتكب أيضا عدة أعمال إرهابية من خلال عدم أخذها في الاعتبار أن الأطفال ليسوا في حالة حرب، وأن النساء لسن في حالة حرب”.

    المصدر :
  • رويترز

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