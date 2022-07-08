الرئيس البرازيلي يأمر بالحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال آبي

يشهد العالم اجمع حالة من الصدمة وعدم تقبل واقعة اغتيال رئيس الوزراء اليابانب السابق شينزو آبي، وعلى هذا عبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجمعة عن “الغضب والحزن” لاغتيال آبي وأمر بفرض حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في البرازيل.

وتوفي آبي، وهو أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم، اليوم الجمعة بعد ساعات من إطلاق النار عليه بينما كان يقوم بحملة لانتخابات برلمانية في مدينة نارا بغرب البلاد.

ووصف بولسونارو آبي (67 عاما) بأنه كان “زعيما ذكيا وصديقا عظيما للبرازيل”، وذلك بينما كان يعرض صورة على تويتر وهو يقف بجانبه. ودعا إلى معاقبة الجاني بشدة لارتكابه “مثل هذا العمل الوحشي غير المبرر”.

والتقى الرئيس البرازيلي مع آبي عدة مرات، إذ حضر قمة مجموعة العشرين في أوساكا بعد شهور من توليه المنصب في 2019 ثم عاد إلى اليابان في زيارة رسمية في وقت لاحق من العام نفسه.

وقال بولسونارو “نقف إلى جانب اليابان”. ويوجد في البرازيل أكبر عدد من اليابانيين في العالم خارج بلادهم.