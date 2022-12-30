الرئيس البرازيلي يوكل مهامه لنائبه ويغادر البلاد

أعلن مكتب نائب الرئيس البرازيلي، أنه أصبح رئيساً بالإنابة، في إشارة إلى مغادرة الرئيس جايير بولسونارو البلاد، فيما كشفت وثيقة ‏رسمية عن أن بولسونارو ربما يتجه إلى فلوريدا‎.‎

يأتي ذلك بعد خطاب عاطفي ألقاه بولسونارو في وقت سابق، حيث من المقرر تنصيب خصمه السياسي، الرئيس المنتخب اليساري ‏لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد‎.‎

وأكد المكتب الصحفي لنائب الرئيس بولسونارو، الجنرال هاميلتون موراو، أنه يتولى مهام منصب الرئيس، ويحدث ذلك أثناء سفر ‏بولسونارو، مما يرجح أنه سيغيب عن حفل التنصيب بخلاف التقاليد البرازيلية‎.‎

قالت الجريدة الرسمية البرازيلية إن العديد من المسؤولين حصلوا على إذن لمرافقة “الرئيس السابق المستقبلي” إلى ميامي بين 1 و30 ‏كانون الثاني، لتقديم “المشورة والأمن والدعم الشخصي”.‏

وفقاً لمواقع تتبع الرحلات الجوية، غادرت الطائرة الرسمية للقوات المسلحة العاصمة برازيليا، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي إلى ‏أورلاندو، فلوريدا‎.‎

وقال بولسونارو مخاطباً أتباعه، الذين يواصلون الاحتجاج خارج المنشآت العسكرية في برازيليا ومدن أخرى، مطالبين الجيش بالتدخل ‏لوقف صعود لولا، إنه بذل قصارى جهده، مضيفا وهو يبكي “لم أتوقع أن أصل إلى هنا، لقد قدمت أفضل ما عندي”.‏